Unieuro continua a cercare di distogliere l’attenzione dei consumatori dal temutissimo virus, proponendo tantissimi ottimi prezzi tra cui poter scegliere per risparmiare al massimo con il minimo sforzo, ovvero acquistando direttamente dalla propria abitazione.

La campagna promozionale corrente, infatti, sarà sfruttabile anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso, con consegna a domicilio spesso completamente gratuita (controllate però di oggetto in oggetto, poiché non sembra essere valida su tutto). Allo stesso modo, se interessati all’acquisto, segnaliamo anche essere presente il Tasso Zero, ovvero la possibilità di richiedere il pagamento rateizzato senza interessi con addebiti diretti sul conto corrente bancario (al superamento di una determinata soglia minima di spesa).

Volantino Unieuro: questi sono prezzi da far girare la testa

Il miglior dispositivo incluso all’interno della campagna promozionale è sicuramente il Samsung Galaxy S10, uno smartphone dalle elevate prestazioni in vendita alla modica cifra (rispetto almeno all’originario prezzo di listino) di soli 699 euro, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

In alternativa è possibile restare entro la stessa serie di prodotti, ma puntare verso un modello leggermente meno costoso, come il Galaxy S10e da 429 euro. Le prestazioni sono effettivamente ridotte rispetto al precedente, ma resta comunque una buonissima alternativa.

Naturalmente il volantino Unieuro non si ferma qui, sfogliando le pagine elencate qui sotto potrete trovare anche tantissime altre occasioni che vi permetteranno di sognare e di risparmiare il più possibile.