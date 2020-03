Nel corso delle ultime ore, l’azienda finlandese HMD Global ha annunciato sul mercato mobile un nuovo smartphone entry-level a marchio Nokia dotato della versione del software Android Go, ovvero il nuovo Nokia C2. Analizziamo brevemente le sue caratteristiche principali.

Nokia C2 ufficiale: ecco le specifiche tecniche

Come già accennato, il nuovo dispositivo a marchio Nokia appartenente alla fascia bassa del mercato dispone della versione del software Android Go, basata su Android 9 Pie. Questa versione particolare del sistema operativo di Google permette di avere su smartphone con delle specifiche tecniche non al top delle prestazioni comunque accettabili.

A bordo del dispositivo è infatti presente un processore quad-core da 1.4 GHz e con solamente 1 GB di memoria RAM e soltanto 16 GB di storage interno. In ogni caso, non manca la possibilità di espandere la memoria interna fino a 64 GB tramite scheda microSD. La batteria presente sul dispositivo ha invece una capienza di 2800 mAh ed è possibile ricaricarla tramite porta microUSB.

Frontalmente il nuovo device targato Nokia vanta un display IPS LCD nel form factor di 18:9 e con una diagonale pari a 5.7 pollici in risoluzione HD+. Non sono presenti né un notch né altro, dato che troviamo delle cornici piuttosto generose. La connettività prevede invece la connettività 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 4.2, il GPS,il jack audio per le cuffie e la radio FM. Il comparto fotografico, infine, è caratterizzato da una fotocamera anteriore e una posteriore da 5 megapixel ciascuna.

Prezzi e disponibilità

L’azienda renderà noti prezzi e disponibilità del nuovo entry-level Nokia C2 a partire dal prossimo 19 marzo. Per ora, sappiamo che il device sarà disponibile in due colorazioni, cioè Black e Cyan.