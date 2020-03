Sappiamo da diverso tempo che per quest’anno Motorola ha intenzione di sfidare i vari competitors del settore mobile anche nella fascia top del mercato. Verrà infatti annunciato ufficialmente nel corso delle prossime settimane il nuovo Motorola Edge+, uno smartphone che promette davvero grandi cose. Oltre a questo device, però, l’azienda presenterà anche una versione leggermente meno prestante ma comunque di fascia alta, cioè il Motorola Edge.

Motorola Edge in arrivo con display curvo e refresh rate elevato

Motorola Edge sarà la versione alternativa al vero smartphone top di gamma che presenterà a breve l’azienda. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono arrivate diverse informazioni interessanti e alcune immagini dal vivo di questo dispositivo a marchio Motorola.

Le immagini in questione sono state pubblicate dal noto portale XDA-Developers. Come possiamo osservare dalle immagini, il nuovo dispositivo dell’azienda sarà caratterizzato anch’esso da un design molto curato. La parte frontale sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un display curvo ai lati in stile Waterfall Display (simile, in sostanza, al display del Huawei Mate 30 Pro). La presenza di questa tipologia di display prevede l’assenza di tasti fisici laterali. Questo pannello sarà un OLED e vanterà inoltre la presenza di un refresh rate pari a 90Hz.

Sarà poi molto curato il comparto fotografico che prevede un sensore fotografico principale da 64 megapixel, un grandangolo da 16 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e un modulo per la messa a fuoco laser. Dal punto di vista prestazionale, invece, il processore di questo nuovo Motorola Edge sarà il SoC Snapdragon 765 di Qualcomm e ci saranno 6 GB di memoria RAM. La batteria, infine, sarà da 4500 mAh, ma non ci sarà il supporto alla ricarica wireless.