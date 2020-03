Motorola E6s: il nuovo smartphone della famiglia Moto è ufficiale

Dopo aver svelato il suo nuovo G8, Motorola a scelto di lanciare uno smartphone in edito che appartiene alla celebre serie Moto E. Motorola E6s sarà reso disponibile nelle prossime settimane anche sul mercato europeo e pertanto anche su quello italiano. Si tratta di uno smartphone di fascia bassa che però offre caratteristiche molto interessanti. Sul retro infatti è presente una doppia fotocamera da 13MP, mentre sul fronte e una diagonale da 6,1″ per un display Max Vision.

La scocca risulta perfettamente idrorepellente, in modo da resistere a qualsiasi condizione meteo.

Motorola E6s: le caratteristiche principali del nuovo smartphone della famiglia Moto

Con un sistema a doppia fotocamera, moto e6s consente di scattare foto brillanti e di qualità. La fotocamera da 13 MP con messa a fuoco rapida è l’ideale per catturare ogni istante, mentre il sensore di profondità permette di sfocare lo sfondo e di creare bellissimi ritratti.

Le fotografie più belle e tutti gli altri contenuti multimediali vengono poi riprodotti sull’ampio display Max Vision da 6,1″. Non scendere a compromessi e goditi un’esperienza ancora più immersiva durante la riproduzione di film, spettacoli e giochi, con uno smartphone che sta comodamente nel palmo della mano.

Con il lettore di impronte digitali posizionato sul retro del telefono, proteggere i propri dati e sbloccare lo smartphone è ancora più semplice. Inoltre, grazie al processore octa-core da 2.0 GHz e al sistema operativo Android nativo, le performance sono ottimizzate. moto e6s risponde in modo preciso a ogni tocco, per accedere facilmente a qualsiasi contenuto. Con 32 GB di memoria interna espandibile, si ha a disposizione un ampio spazio di archiviazione per foto, musica e film che è possibile ampliare fino a 256 GB, utilizzando lo slot per schede microSD1.

Anche gli eventuali schizzi d’acqua non saranno più un problema: il design idrorepellente2mantiene lo smartphone protetto all’interno e all’esterno in ogni situazione, al bar vicino ad un drink, sotto la pioggia o durante le proprie attività sportive.

Prezzo e disponibilità

moto e6s arriverà nelle prossime settimane in alcuni paesi selezionati dell’America Latina, Europa e Asia.