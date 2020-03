Durante tutto il corso di questo inverno, Iliad ha confermato l’andamento degli scorsi mesi. Il gestore francese continua a veder aumentato il numero dei suoi abbonati. La popolarità della compagnia transalpina è tale da mettere in ombra quelle che sono state alcune polemiche forti sui servizi.

Iliad risolve il problema del roaming: arrivano più Giga per tutti i clienti

Non pochi utenti hanno avuto da ridire contro Iliad per quanto concerne le politiche sul roaming. Anche l’operatore francese, così come tutti gli altri provider europei, è chiamato ad offrire ai suoi abbonati una quota di Giga gratuiti per la navigazione internet nei paesi UE. A scaturire il dissenso del pubblico era proprio questa quota di consumi. Sino a qualche mese fa, gli utenti potevano utilizzare solo 2 Giga.

Iliad non è stata sola: anche i clienti diVodafone e quelli di Wind hanno avuto da ridire sulle scelte commerciali dei rispettivi operatori.

Per fortuna, il team di Iliad ha dato ascolto alle voci degli abbonati. Per quanto concerne la promozione Giga 50, già da alcuni mesi vi è stato un ricalcolo dei Giga. Ad oggi gli utenti possono beneficiare di 4 Giga per navigare su internet dall’estero.

In questi mesi del 2020 c’è stato inoltre un altro importante cambiamento, questa volta relativo alla Giga 40. I tecnici, infatti, hanno scelto di equiparare le quote internet della Giga 50 e della Giga 40. Anche chi utilizza questa ricaricabile ora può utilizzare a costo zero 4 Giga per la connessione internet in un paese membro dell’UE. La modifica è in vigore per vecchi e nuovi clienti.