L’anno scorso, Google Maps ha introdotto la navigazione incentrata sulla realtà aumentata “Live View” che ti guida visivamente verso una posizione utilizzando la fotocamera del telefono. La funzione è ancora un po’ difficile da ricercare, quindi Google sta testando una funzione che la rende più visibile. Nell’ultima versione beta, Maps ha messo un pulsante per Live View in primo piano e al centro non appena si cerca o si seleziona una posizione, secondo 9to5Google.

Google Live View: come inizia la navigazione con la realtà aumentata

Toccando il pulsante si avvia la telecamera che mostra la distanza e la direzione verso una determinata meta in relazione alla nostra posizione. Una freccia ti guiderà a spostarti fino a quando non stai puntando nella giusta direzione, con la destinazione finale contrassegnata da un grande perno mobile. Una scheda nella parte inferiore dello schermo ti chiederà quindi di iniziare la navigazione con la guida Live View.

Questo sistema renderà molto più facile alle persone iniziare la loro navigazione, in particolare se escono da una stazione della metropolitana sotterranea. Invece di camminare per cento metri nella direzione sbagliata, puoi semplicemente digitare la destinazione. Puoi fare clic sul pulsante Live View e girare fino ad arrivare a destinazione. Quindi, puoi iniziare a camminare o andare nella giusta direzione, immediatamente.

Si applicano inoltre le solite avvertenze di Live View: una volta che inizi a camminare, l’interfaccia di realtà aumentata scompare in modo da non essere fissato sul telefono e camminare in strada senza guardare di fronte e intorno a te. È probabile che questa funzionalità di Live View aggiornata arrivi presto, ma per ora è ancora in versione beta.