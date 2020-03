Il gestore telefonico Fastweb, insieme a Senior Italia FederAnziani, ha recentemente decido di aderire alla campagna di comunicazione e, prevenzione delle fondi nei confronti delle persone overo 65.

La campagna è stata appunto promossa da Senior Italia FederAnziani, in seguito dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus in tutti i paesi del mondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb aderisce alla campagna di comunicazione di Senior Italia FederAnziani

La comunicazione in questione è arrivata lo scorso mercoledì 11 marzo 2020, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’operatore, in un comunicato ufficiale. La campagna a cui Fastweb ha aderito, riporta anche le principali 20 precauzioni da adottare per tutelarsi dai possibili tentativi di frode che riguardano il virus e costituisce uno strumento di tutela degli anziani e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Durante questi giorni infatti sono moltissime le fake news che circolano in rete, e sui più importanti social network del mondo. Queste false notizie preludono a gravissime truffe. Il prospetto in questione ha lo scopo di mettere in guardia gli over 65, spingendoli a diffidare da qualsiasi tentativo di frode subito, e a denunciarlo immediatamente al 112.

Alcuni punti importanti consigliano di evitare le realizzazioni di disinfettanti fai da te, specificando nel dettaglio le modalità di trasmissione del virus in questione. Informano inoltre sull’iter da seguire in caso di presenza dei sintomi più comuni come febbre, tosse e difficoltà respiratorie. I destinatari di questa guida possono determinare con molta facilità le fonti di informazioni più attendibili per la prevenzione da coronavirus, riducendo sensibilmente le probabilità di ritrovarsi ad essere vittime delle truffe.