Il 3 aprile appare ancora molto lontano per i cittadini italiani e, purtroppo, non è ancora certo che a partire dall’appena citata data tutto tonerà alla normalità. In questi giorni di reclusione sia volontaria che forzata, a ricoprire un ruolo abbastanza importante vi è la televisione che con le sue trasmissioni riesce a distrarre un po’ tutti dalle ore infinite e a far svagare la mente grazie anche alla proposta di tanti film sui diversi canali Rai e Mediaset. Ciononostante, come anticipato lo scorso anno, il digitale terreste è in procinto di proiettarsi davanti ad un cambiamento molto importante: quello delle sue frequenze; sebbene non sia chiaro quando lo switch avverrà e quanto questa quarantena perdurerà, ad oggi sono molti i cittadini che non essendosi mossi in anticipo nutrono la paura di non poter più visionare i canali della tv liberamente. Sebbene sia improbabile che tutto ciò accada nelle settimane a venire, procediamo col scoprire come risolvere questo problema in tutta sicurezza.

DVBT2: come verificare se la propria tv è idonea o risolvere il problema

Grazie all’introduzione di due nuovi canali, oggi capire se la propria televisione supporta o no il DVBT2 è molto semplice. Procedendo, anzitutto, con una risintonizzazione dei canali si potrà liberamente accedere alle numerazioni 100 e 200. Proprio visitando queste sarà possibile capire se il proprio televisore sarà capace di recepire il nuovo segnale del digitale terrestre o no.

In che modo? Se un messaggio di errore verrà visualizzato sullo schermo, significherà che la tv dovrà essere adattata al DVBT2. Come sarà possibile? Acquistando un nuovo dispositivo o, in alternativa, dotandosi di un decoder dedicato. Ciò significa che bisognerà uscire? Assolutamente no, ricordiamo ai nostri lettori che i negozi sono attualmente chiusi ma grazie ai siti di e-commerce di noti marchi i prodotti potranno essere ordinati online e ricevuti comodamente a casa.

Concludiamo, infine, segnalando che nel corso del 2020 il DVBT2 sarà destinato ad espandersi nel Nord Italia.