Il bollo auto ed il canone Rai sono le due tasse più discusse dell’ultimo periodo, prima di tutto per la diffusione in rete di una comunicazione relativa alla loro possibile e completa abolizione a partire proprio dall’annualità corrente, il 2020. Cosa c’è di vero dietro le possibili esenzioni?

Fughiamo subito ogni dubbio, se avete letto ed avete sperato di poter essere tra coloro che non pagheranno le imposte, sappiate che è tutto falso, la notizia circolata in rete è sotto ogni punto di vista una fake news diffusa da utenti che sembrano non avere di meglio da fare se non confondere le idee ai consumatori.

Il canone Rai ed il bollo auto non verranno disabilitati a partire dall’anno corrente (e nemmeno in futuro), allo stesso modo non sono previste esenzioni aggiuntive, in quanto comunque la zona rossa riguarda ormai tutto il territorio italiano e non si presentano differenze tra regioni o similari.

Canone Rai e Bollo Auto: ecco chi sono gli esenti

La situazione complessivamente non cambia, gli unici esenti dal pagamento del canone Rai sono gli utenti che dichiarano (o autocertificano) di non possedere una televisione, scaricando prima il modulo dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, ricordiamo la tassa essere completamente azzerata per gli over 65 o per coloro che hanno dichiarato nell’annualità precedente un reddito inferiore ai 7000 euro circa annui; anche in questi casi è comunque necessario presentare la richiesta di esenzione, in caso contrario verrà continuamente e costantemente addebitato al consumatore tramite le bollette dell’energia elettrica (a rate, ovviamente).