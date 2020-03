L’economia di quasi tutto il mondo è pressoché in stallo a causa della nuova emergenza sanitaria che sta coinvolgendo in gran parte Europa ed Asia. Da quando a Wuhan è stata dichiarata focolaio del Coronavirus in gennaio, i mercati hanno conosciuto un forte decremento soprattutto quello legato all’oro nero, il petrolio ed ovviamente dei conseguenti beni derivati da esso. Come ci si poteva immaginare, ad oggi, analoghi fenomeni si stanno verificando anche nei confronti dei carburanti in special modo sulla Benzina e sul Diesel.

Coronavirus: anche il mercato della benzina e del diesel ne rimangono coinvolti

Come già affermato, dunque, anche il mercato dei carburanti è rimasto coinvolto nella pressa del Covid-19 che attualmente sta mettendo sotto torchio l’Italia in tutti i suoi settori. I prezzi della Benzina e del Diesel, secondo alcune stime effettuate dai ricercatori, infatti, potrebbero calare ulteriormente di 0,15 o 0,20 centesimi.

In particolar modo, al momento, i prezzi si aggirano:

Per la Benzina Eni un oscillazione tra i 1,013 ed i 1,199 Euro al litro;

un oscillazione tra i 1,013 ed i 1,199 Euro al litro; Per la Q8 un oscillazione di prezzo attorno al 1,013 Euro al litro circa;

un oscillazione di prezzo attorno al 1,013 Euro al litro circa; Per la TotalErg un oscillazione di prezzo attorno al 1,013 Euro al litro;

un oscillazione di prezzo attorno al 1,013 Euro al litro; Per la IP prezzi oscillanti attorno a 1,013 Euro al litro

Per quanto concerne il Diesel, invece, sappiamo che:

I prezzi dell’ IP si aggirano attorno al 0,895 Euro al litro;

si aggirano attorno al 0,895 Euro al litro; quelli di ESSO si aggirano attorno a 1,068 Euro a litro;

si aggirano attorno a 1,068 Euro a litro; quelli di TotalErg sono di 0,085 Euro ali litro.

Purtroppo sono solo stime e non sappiamo se il mercato reagirà ulteriormente a tale fenomeno. La speranza è che tutto torni alla normalità quanto prima.