Play Power di 3 Italia è l’offerta da 30 giga pensata per tutti gli utenti che vorranno attivare un nuovo numero di telefono, senza spendere cifre particolarmente elevate o essere costretti a sottostare a noiosi vincoli contrattuali.

Coloro che sceglieranno di richiedere la promozione dovranno inizialmente versare 10 euro per l’attivazione della SIM ricaricabile, nonché 6,99 euro per l’offerta in sé; ai 16,99 euro previsti dovranno essere aggiunti anche altri 11,99 euro per ricoprire la prima mensilità, per un totale quindi di 29 euro.

Come descritto all’inizio, con la Play 30 sono da ritenersi completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà comunque abbandonare 3 Italia in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretto a pagare alcun tipo di penale.

3 Italia: le offerte sono incredibili

All’interno dell’offerta possiamo trovare comunque un insieme di contenuti di altissima qualità, basti pensare ad esempio a illimitati minuti per poter telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale, passando anche per 100 SMS da inviare a chiunque, per finire poi con i classici 30 giga di traffico dati.

La velocità di navigazione prevista è quanto permesso/offerto dal 4G LTE di 3 Italia, senza costi aggiuntivi (non si dovrà quindi pagare 1 euro in più al mese per la connessione alla rete ad alta velocità). Il canone fisso ha un costo di 11,99 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente sarà andato ad acquistare inizialmente.

Il piano base attivato con l’offerta è Power 29, non presenta costi accessori, almeno fino a quando non disattiverete la promo da tutto incluso.