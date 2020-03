Il periodo non sarebbe dei migliori, e proprio per questo WhatsApp rientra ancor di più tra le applicazioni più utilizzate dagli utenti. Sono tantissime le persone che infatti stanno utilizzando in quantità maggiore di tempo la nota applicazione di messaggistica che però non risulta esente dai soliti problemi. Infatti molte persone hanno inoltrato diverse segnalazioni, come alcuni down e soprattutto le solite truffe.

Stiamo parlando di una situazione trita e ritrita che negli anni è diventata un’abitudine per molti. A quanto pare in questi ultimi giorni diverse persone avrebbero riscontrato la presenza di un nuovo messaggio in chat che avrebbe portato grande scompiglio. Moltissimi utenti ora chiedono spiegazioni anche se qualcuno ci è già arrivato da solo.

WhatsApp, il nuovo messaggio parla di un ritorno a pagamento improvviso per la nota applicazione di messaggistica istantanea

Molto tempo fa WhatsApp a preso una decisione molto importante, ovvero quella di diffondersi su grande scala. Da quel momento in poi sono derivati tantissimi cambiamenti, come ad esempio il passaggio dall’essere a pagamento all’essere totalmente gratis della piattaforma. Quel momento è stato preso molto positivamente dal pubblico, il quale è stato implementato da tanti nuovi utenti.

Nelle ultime ore però qualcosa di incredibile starebbe accadendo, dato che starebbe circolando un messaggio in chat molto ambigua. Questo parlerebbe di un ritorno a pagamento di WhatsApp conseguenzialmente alla crisi che sta generando il coronavirus. Ovviamente non si tratta altro che di una truffa che ti porterà a cliccare su link che attiveranno abbonamenti a pagamento sul vostro smartphone.