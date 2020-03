Le truffe ai danni degli istituti di credito bancari, come BNL, Unicredit e Intesa Sanpaolo, possono davvero essere molto pericolose per i conti correnti degli utenti che non adottano le giuste precauzioni per combatterle.

Innanzitutto è bene ricordare che le possibili conseguenze, coincidenti nel prosciugamento del conto corrente, non sono da additare a mancanze delle aziende di riferimento, ma proprio ad una disattenzione del consumatore finale.

Il meccanismo alla base delle truffe più comuni risulta essere esattamente lo stesso di quanto visto per le PostePay, il comunemente chiamato phishing. Il cliente viene contattato via email con un messaggio, che a prima vista appare essere stato inviato dall’azienda (ma così non è), nel quale si parla di disattivazione dell’account o di furto dei dati sensibili, e necessita della pressione di un link per la risoluzione di tutti i problemi.

Truffe BNL, Intesa Sanpaolo e Unicredit: come combatterle

Premendo il collegamento si verrà catapultati all’interno di un sito internet esterno, esattamente identico all’originale, ma allo stesso tempo gestito dai malviventi, ciò sta a significare che tutti i dati inseriti al suo interno verranno catalogati da quest’ultimi, per poi essere utilizzati a piacimento, come e quando vorranno.

L’accesso al conto corrente, ed il suo conseguente svuotamento, sarà rapidissimo, senza nemmeno che ve ne rendiate conto. Il consiglio che vi possiamo dare è di non premere mai i link interni ai messaggi di posta elettronica che ricevete, ricordatevi che nessun istituto di credito invia email di questo tipo, a meno che non ne abbiate fatta espressamente richiesta.