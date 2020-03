Dopo l’incredibile successo in questi mesi per la serie The Witcher, CD Projekt Red ha deciso di sviluppare un nuovo gioco della serie dopo l’uscita di Cyberpunk 2077 a settembre di quest’anno. Se c’è un gioco che ha fatto emozionare milioni di giocatori, questo è stato “The Witcher 3.” Fin dall’espansione The Witcher 3: Wild Hunt, i fan sono stati alla disperata ricerca di un quarto capitolo della serie.

Tuttavia, Adam Kiciński, il presidente del CD Projekt Red, ha confermato che non ci sarebbe stato un Witcher 4, nonostante i fan lo richiedevano a gran voce. Tuttavia, ciò non significa che è la fine per l’universo di The Witcher.

The Witcher, in arrivo un altro capitolo separato dalla storia del 3

Secondo quanto riferito, lo studio ha fornito risorse a una piccola squadra di sviluppatori di giochi per lo sviluppo di un nuovo gioco di The Witcher. Il gioco avrà un nuovo concept e non sarà un sequel diretto dell’ultimo capitolo. La buona notizia, però, è che farà comunque parte del tanto amato franchise. Ciò significa che potremmo ancora una volta vestire i panni di Geralt.

D’altra parte, un gran numero di sviluppatori di giochi in studio è ancora impegnato con lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Kiciński ha chiarito che non appena esce il Cyberpunk 2077,

lo studio indirizzerà la maggior parte delle sue risorse verso il nuovo titolo di The Witcher. Inoltre, ha affermato che quasi tutti i titoli attualmente previsti dallo studio ruotano solo attorno all’universo di The Witcher e Cyberpunk.

In effetti, è sicuro che lo studio svilupperà il nuovo capitolo della serie per console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X. Questo perché lo sviluppo del gioco inizierà intorno al momento del lancio di PlayStation 5. Siamo curiosi di sapere ulteriori dettagli, ma è ancora presto.