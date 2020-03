Gli utenti PostePay si sono ritrovato con il conto corrente completamente prosciugato a causa delle ultime truffe perpetrate ai loro danni, il rischio è molto elevato, per questo si raccomanda sempre la massima attenzione.

Il problema è molto più grande di quanto si potrebbe effettivamente pensare, e non riguarda solamente le PostePay, si estende addirittura anche verso gli istituti di credito più famosi del nostro territorio.

Tutto ha inizio con il solito e classico phishing, l’utente si ritrova a ricevere un messaggio di posta elettronica inviato idealmente dall’azienda di riferimento (nel nostro caso Poste Italiane), anche se ovviamente non sono stati loro ad inviarla. All’interno sono elencate tante frasi preoccupanti, atte ad invogliare il cliente a premere un link per il collegamento al sito ufficiale, tramite il quale poter riattivare l’account, o semplicemente cambiare la password.

PostePay: le truffe prosciugano i conti correnti

A questo punto, coloro che avranno seguito pedissequamente le istruzioni si troveranno collegati ad un sito che a prima vista apparirà identico all’originale, ma che in realtà è interamente gestito dai malviventi. Ogni dato inserito nello stesso verrà catalogato da quest’ultimi, per poi essere utilizzato a piacimento per accedere indisturbati ai conti correnti.

Il rischio di incappare in una bruttissima sorpresa è davvero molto elevato, ricordate sempre che Poste Italiane non invia mai messaggi di questo tipo, a meno che ovviamente non ne abbiate fatta espressivamente richiesta. Allo stesso modo, se vi trovaste in una simile situazione, provvedete ad inoltrare la segnalazione direttamente all’azienda, in modo che possa avvertire anche gli altri clienti.