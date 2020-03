Una delle componenti più importanti del proprio PC è sicuramente la scheda madre, essa infatti serve a supportare e collegare le varie componenti, in modo tale da ottenere le massime prestazioni possibili.

Le varie schede madri, così come il resto delle componenti sono in costante aggiornamento, per poter quindi supportare componenti sempre più avanzate e potenti.

Oggi MSI ha presentato due nuove schede madri in grado di supportare la famiglia di CPU Ryzen 3000 di AMD.

Schede madri B450 MAX

MSI ha presentato due modelli: B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI e la B450M BAZOOKA MAX WIFI.

Le due schede madri sono due prodotti di fascia medio-alta, le quali offrono un ottimo rapporto qualità prezzo e integrano importanti novità per supportare al 100% i processori Ryzen di terza generazione.

Tra tutte spicca un nuovo alettano per la dissipazione passiva, il quale è dotato di pad termici ed in grado di sollevarsi per aumentare l’effetto dissipativo.

In più entrambe le schede presentano un bottone intitolato Flash BIOS, il quale permette di aggiornare il BIOS in modo rapido e semplice.

Andando nello specifico, la scheda B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI, contiene un modulo WiFi integrato e offre la connettività USB 3.2Gen2.

Come se non bastasse essa si fregia di alcuni Led RGB e di un programma di gestione dedicato dei colori con preinstallate 17 combinazioni ed effetti di luce.

Mentre per quanto concerne la scheda B450M BAZOOKA MAX WIFI, essa si articola come una soluzione micro-ATX, offre anch’essa una soluzione WiFi integrata e dei PIN appositi per un’illuminazione RGB aggiuntiva.

Dal punto di vista connettività, oltre alla classica dotazione base di ogni motherboard, essa offre una connettività USB 3.2Gen1.

I due si configurano come ottimi prodotti, che uniscono un’ottima qualità costruttiva ad uno sguardo anche al design, con la possibilità di abbellire il tutto con Led RGB.