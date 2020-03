La piattaforma di streaming online Infinity offre ai suoi utenti innumerevoli contenuti multimediali e in questo periodo particolare in cui alcuni devono stare a casa per via della quarantena possono approfittare del tempo libero per guardare serie televisive.

Coloro in possesso di un account Infinity hanno la possibilità di guardare diverse serie televisive interessanti. Eccovi svelati qui di seguito alcuni titoli e la loro trama.

Infinity propone The Big Bang Theory ai suoi utenti: ecco i dettagli

Per gli amanti delle sitcom The Big Bang Theory è una serie televisiva sicuramente da non perdere. Mandata in onda anche in TV, su Infinity ci sono tutte le dodici stagioni che raccontano le vicende di Leonard, Sheldon, Howard e Raj, studiosi di fisica e appassionati al mondo dei Nerd e Geek.

The Young Sheldon

La serie televisiva racconta le vicende di Sheldon Cooper, uno dei personaggi della serie televisiva The Big Bang Theory, che già da piccolo mostra capacità fuori dal comune. Sono disponibili attualmente tre stagioni.

Vampire Diaries

A ideare la serie televisiva sono Kevin Williamson e Julie Plec che hanno deciso di raccontare le vicende Elena Gilbert. La giovane ragazza che ha recentemente subito la perdita dei suoi genitori è spesso coinvolta, insieme ai suoi amici, in eventi sovrannaturali. Sulla piattaforma sono presenti tutte le otto stagioni compreso anche lo spin-off Legacies con le due stagioni e la terza ancora in lavorazione.

Riverdale

Una serie televisiva ispirata ai personaggi dei fumetti Archie Comics degli anni quaranta. Ad oggi ci sono tre stagioni, ma anche la quarta è in arrivo sulla piattaforma di streaming online. La trama racconta della vita di Archie Andrews e della sua oscurità nascosta dietro la sua immagine apparentemente perfetta.