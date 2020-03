Nel mondo videoludico un videogame che ha decisamente lasciato il segno è Grand Theft Auto, una serie di videogiochi sviluppati da Rockstar North e Rockstar Leeds, e pubblicati da Rockstar Games a partire dal 1997. Il videogioco ha riscosso fin da subito un particolare successo soprattutto grazie alla sua modalità Open World con la quale i players hanno libero arbitrio. I protagonisti vestono i panni di un fuorilegge e la sua ascesa nella criminalità organizzata, e sono liberi di fare qualsiasi cosa: rubare macchine, girare la città, rivendere auto rubare per aumentare il denaro del gioco e così via.

Ad oggi ci sono cinque edizioni, ma i players non aspettano altro che la sesta edizione visto i sette anni passati dall’ultima uscita. Fortunatamente ad oggi sono state trapelate qualche indiscrezione in più a riguardo.

GTA 6 potrebbe arrivare molto presto sulle console dei players: ecco alcune indiscrezioni a riguardo

In rete in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare della sesta edizione di GTA perché un leak ha svelato la data ufficiale dell’annuncio. Secondo quanto dicono le notizie sul web, tale annuncio è previsto per il venti Marzo di quest’anno da Rockstar Games.

In tanti credono al leak poiché è la stessa persona che ha anticipato in modo corretto l’annuncio di Red Dead Redemption 2 e anche la data della versione per PC.

Le teorie sono tantissime, ma nessuna fonte ufficiale conferma qualcosa. Molto probabilmente, però, questa sesta edizione sarà lanciata sulle le console attuali, su playstation 5 e Xbox Series X.