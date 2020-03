Da più di 10 anni, ormai, il 4G accompagna ogni giorno le ricerche sul web di milioni di persone in tutto il mondo. Ad oggi, infatti, la tecnologia 4G è la più apprezzata e anche la più amata dagli Italiani che, di fatto, molto spesso la preferiscono alla reti telefoniche di cassa.

A quanto pare, però, di recente alcuni ricercatori hanno scovato una pericolosa falla all’interno della rete 4G che, di fatto, sta mettendo in serio pericolo la privacy di milioni di persone. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: attenzione al bug che mette a rischio i clienti TIM, Wind, Tre e Vodafone

Gli esperti, che nelle ultime settimane hanno studiato la falla presente nel 4G, hanno quindi realizzato un report abbastanza completo soprannominato “Alter Attack” e consultabile al seguente link. Dalla relazione stilata, quindi, è possibile notare come la falla si sia diffusa in ben tre protocolli diversi, fondamentali nelle fasi di connessione e scollegamento dalle celle telefoniche.

Questo pericoloso bug, quindi può essere sfruttato facilmente da Hacker e Cyber Criminali per colpire le vittime designate attraverso degli attacchi informatici mirati a rubare informazioni personali della vittima, come ad esempio le credenziali di accesso ai conti bancari. Il problema principale della falla, però, sta nel fatto che quest’ultima non può in nessun modo essere riparata. Ciò significa, quindi, che ad oggi chiunque utilizzi il 4G è destinato a rischiare di essere attaccato da un momento all’altro. Informiamo gli utenti, però, che passando al 5G la problematica potrà essere immediatamente risolta.