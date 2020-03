Euronics regala buoni sconto a tutti gli utenti che provvederanno ad effettuare acquisti presso alcuni punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza comunque limitare il tutto a sole alcune categorie merceologiche o altro.

La campagna promozionale chiamata Sconto IVA differisce leggermente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, proprio per la natura della stessa. Il consumatore si ritrova ad avere la possibilità non tanto di godere di una riduzione del 18,03% sul prezzo finale di vendita, ma proprio di ricevere un buono sconto del valore del 22% del prodotto originario, da utilizzare poi per un secondo acquisto.

Volantino Euronics: quali sono i prezzi migliori

L’altro aspetto importante del volantino Euronics attuale riguarda la possibilità di approfittare di alcuni sconti molto interessanti, cosa che invece con gli Sconto IVA standard non è solitamente possibile.

Ad esempio sarà possibile acquistare uno Huawei P30 Pro a 649 euro, ed allo stesso tempo ricevere anche un buono sconto del valore di 143 euro da spendere ed utilizzare poi come meglio credete (solo in un’altra occasione).

I prezzi del volantino Euronics appaiono comunque essere decisamente interessanti per tutti i consumatori, comprendono anche Huawei Nova 5T in vendita a 349 euro, passando per Xiaomi Mi Note 10 a 549 euro, oppure Mi Note 10 Pro a 649 euro, Oppo Reno 2 a 449 euro, Motorola E6 Plus a 139 euro, Redmi Note 8T a 179 euro e similari.

