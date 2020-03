TIM Italia partecipa attivamente al progetto Solidarietà Digitale, attraverso cui si impegna ad elargire una promozione gratuita per tutti chiamata GigaCorona. Come si può facilmente evincere dal nome si tratta di un’offerta destinata a tutte le Regioni ora inserite nell’elenco della pandemia Coronavirus. C’è da scoprire come riuscire ad ottenere questo importante vantaggio navigando 24/24 senza spendere nemmeno un centesimo.

TIM GigaCorona è GRATIS in Italia: tutti i dettagli della novità

Dopo il down linea fissa di questi giorni i clienti si sono infastiditi in quanto costretti alla quarantena ed al totale isolamento da chiamate ed Internet da casa. Tutta una serie di servizi ha smesso di funzionare mentre l’uso del telefono mobile non si è fermato. Proprio in relazione alla linea 4G si apre uno spiraglio che concede una promo illimitata e gratuita per restare sempre connessi in questo periodo di grandi stravolgimenti.

Per tutto il periodo di emergenza che ci accompagnerà fino ai primi giorni di Aprile siamo invitati ad attivare 500 GB omaggio. Più che sufficienti per dare fondo agli episodi di una lunga serie TV su Netflix o alle playlist musicali di importanti servizi come Spotify. Spazio anche all’uso di chiamate e video chiamate in rete tramite le applicazioni più famose.

Per accedere alla promo la prima cosa da fare è quella di scomodare l’iscrizione al servizio gratuito TIM Party e successivamente premere sul banner che indica la presenza attiva della nuova campagna commerciale.

Ad un mese esatto dalla richiesta il servizio si disattiva in automatico senza richiedere alcuna spesa all’utente. In alternativa si procede tramite app mobile MyTim per dispositivi Android ed iOS o telefonicamente anche per maggiori informazioni.