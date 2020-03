Ci sono importanti promozioni dedicate a tutti gli utenti di TIM durante questo mese di marzo. Il provider italiano tra le sue proprietà ha anche l’obiettivo di premiare tutti quei clienti che, nel corso delle precedenti settimane, non hanno effettuato la richiesta di portabilità del loro numero. Utilizzando il sito TIMparty, è possibile ora accedere a due speciali iniziative relative ad internet ed SMS.

TIM, due nuove offerte con SMS e Giga no limits

La prime speciale iniziativa che TIM ha deciso di dedicare a tutti i suoi clienti è quella relativa agli SMS senza limiti. Il gestore di telefonia propone un bonus che comprende messaggi senza limiti da inviare verso tutti i numeri di telefono nazionali. I messaggi saranno disponibili per la durata di un weekend: si parte quindi con la mezzanotte del sabato e si conclude con quella del lunedì.

Per poter riscattare questo bonus gli utenti dovranno effettuare il login sul portale TIMparty attraverso le proprie credenziali. Una volta effettuato il login si dovrà andare nella pagina dedicata ai Vantaggi TIM e poi selezionare l’offerta relativa agli SMS.

Come ulteriore segno di vicinanza ai suoi clienti, specie in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus, TIM garantisce a tutti anche Giga internet senza limiti. Gli utenti sempre attraverso le proprie credenziali ufficiali potranno ricevere soglie illimitate per la navigazione in rete. Dal momento dell’attivazione di questa promozione, i consumi internet della propria ricaricabile di riferimento saranno quindi congelati per la durata di 30 giorni. Concluso il periodo promozionale, l’offerta si disattiva in automatico.