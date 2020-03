Il progresso tecnologico gode del merito di aver introdotto molte comodità nell’interno della quotidianità umana. Grazie ad un’accessibilità sempre più diffusa, dunque, gli utenti più vari hanno potuto iniziare ad accedere a strumenti sempre più professionali in maniera istantanea e senza aver requisiti minimi o reale necessità di essi. A rendere possibile l’utilizzo di questi senza una pregressa conoscenza, poi, vi sono le guide disseminate per il web, le quali dissipano ogni dubbio è forniscono conoscenze a chiunque sia interessato. Lo scopo di questo incipit, dunque, è quello di dimostrare come tutto ciò ha spaccato la comunità online in due fazioni: una “buona” ed una “cattiva” che ha finito con l’abusare delle comodità apportate alla vita dall’avanzamento tecnologico. Non rimane un mistero, dunque, del perché nel corso dell’ultimo periodo una stragrande quantità di ricerche sia stata effettuata su come spiare o intercettate gli smartphone altrui.

Per fortuna, in ogni caso, così come esistono le strumentazioni che permettono di effettuare tale scopo, ve ne sono altrettante che permettono di risolverlo.

Smartphone intercettati: tre codici molto semplici permettono di capire se si è spiati o meno

Prima di scoprire quale sia il metodo più immediato per scoprire se il proprio smartphone è intercettato o meno, vorremmo suggerire a chiunque creda di essere in pericolo o non tutelato di rivolgersi alle autorità competenti: loro meglio di chiunque altro potrà proteggerci da eventuali soprusi.

Tornando, però , alla necessità di capire se si è intercettati o no, gli strumenti che fanno al nostro proprio caso sono tre codici. Come potranno essere utilizzati? Attraverso un semplice compia e incolla nella schermata delle telefonate.

In particolare essi sono:

#21# È il primo strumento, questo consente di scoprore se vi sono delle deviazioni in atto dal proprio smartphone quello di altri in relazione alle chiamate degli sms;

*#62# è la seconda stringa e permette di risalire al numero verso cui le deviazioni sono in corso;

*#*#4636#*#* è il terzo ed ultimo codice il quale consente di capire se il proprio smartphone è tenuto sotto controllo o no.

Potranno essere utilizzati da tutti gli utenti ad esclusione dell’ultimo, il quale potrà essere utilizzato solo dagli utenti con smartphone Android