Signal è l’applicazione recentemente comparsa sul Play Store tramite la quale gli utenti di tutti gli operatori telefonici, quindi TIM, Wind, Vodafone, 3 Italia, Iliad ed i vari operatori virtuali, possono inviare e ricevere SMS/chiamate segrete senza costi aggiuntivi.

In seguito agli scandali delle soluzioni principali del settore, in primis WhatsApp, in merito alla privacy delle conversazioni degli utenti, in tantissimi hanno deciso di virare verso soluzioni più sicure con conversazioni crittografate end-to-end. Con l’avvallo di uno dei più famosi “promotori” della privacy, quale Edward Snowden, in questo periodo sta arrivando sugli smartphone di milioni di utenti, Signal, l’applicazione che permette di inviare/ricevere SMS e chiamate private.

Signal: ecco l’applicazione che tutti dovrebbero installare

Il funzionamento dell’app è perfettamente in linea con le aspettative, integra chat e chiamate vocali, tramite le quali gli utenti potranno anche scambiarsi allegati, emoticon, messaggi audio, avviare chat di gruppo, inviare immagini e similari, tutti con la privacy garantita al 100%.

L’applicazione non prevede costi aggiuntivi, né visualizzerà messaggi pubblicitari, questo è perché è una società 501(c)(3) senza scopo di lucro e completamente indipendente, ciò sta a significare che il loro scopo non sarà quello di speculare sulla privacy degli utenti, ma semplicemente vuole fornire un servizio completamente gratuito.

Gli utilizzatori potranno sfruttare tutti i propri numeri di telefono, nonché la rubrica personale, in modo da poter comunicare con chi vi sta più a cuore. La piattaforma Signal è risultata essere sicuramente ben fatta e molto stabile, il segnale è sempre forte e le chiamate sono sempre in alta definizione.