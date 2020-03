Tuttavia anche i piccoli o medi risparmiatori saranno impattati da costi e tasse che ridurranno il valore del denaro in banca, pertanto l’alternativa dell’investimento in borsa sembra proprio la migliore. Ormai il deposito in banca non matura più interessi seppur minimi in base alla somma versata, quanto piuttosto fa perdere denaro.

Unicredit, BNL e altre banche: vietato tenere i soldi fermi sul conto

Purtroppo Unicredit, BNL e altre banche non raccontano mai la pura verità, perché di sicuro se sapessimo che i nostri conti correnti sono ormai trappole forse ci penseremmo due volte nel depositare denaro. E pensare che Bankitalia indica che gli Italiani hanno in deposito sui conti correnti circa 1.400 miliardi di euro preda dell’inflazione e dei costi di gestione. Denaro che se investito genererà un guadagno.

Parlando d’investimenti, ovviamente “il mattone” è forse il modo più veloce, sicuro ed efficace per mettere al sicuro i risparmi (sempre se comprate in zone giuste), mentre il mercato finanziario è sempre più ballerino.

Nel prossimo futuro comunque il mercato del mattone riprenderà quota e tutti i proprietari di case che non le riescono a vendere senza regalarle ne saranno contenti. Per chi non ha ancora un immobile conviene pensarci, altrimenti non vi resta che il mercato azionario. Sempre meglio che lasciare i soldi fermi in banca.