Le offerte e le tariffe Passa a Wind rivolte ai clienti interessati ad acquistare una nuova SIM tramite il sito del gestore sono numerose e alcune sono disponibili a prezzi davvero irrisori. Il pacchetto All Inclusive, ad esempio, comprende tantissime tariffe, alcune delle quali possono essere attivate sostenendo spese mensili di soli 6,99 euro. Facciamo riferimento in particolar modo alle seguenti promozioni: All Inclusive 50 Flash e All Inclusive 50 Flash Plus; All Inclusive Online Edition e All Inclusive Young Easy Pay.

Passa a Wind: offerte e tariffe disponibili per i nuovi clienti!

L’attivazione delle tariffe Wind appena citate può avvenire online o presso i punti vendita del gestore. I clienti interessati possono richiederne l’attivazione in base a criteri stabiliti da Wind, quindi: