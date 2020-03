L’operatore Wind sta attualmente proponendo l’offerta ricaricabile denominata Internet 100 Giga Limited Edition a tutti i nuovi clienti che desiderano attivarla online.

L’offerta ha un costo d’attivazione di 6.99 euro per tutti gli utenti che passano a Wind con la contestuale portabilità del proprio numero e a tutti quelli che attivano una nuova SIM. Scopriamo tutti i dettagli di questa offerta.

Passa a Wind con la Internet 100 Giga Limited Edition

Fino ad oggi 14 marzo 2020, salvo proroghe, tutti i nuovi clienti dell’operatore arancione, con o senza contestuale portabilità del proprio numero, possono attivare online l’offerta ricaricabile Internet 100 Giga Limited Edition a 12.99 euro al mese. Il costo della SIM è di 10 euro ed è anche direttamente richiedibile da sito ufficiale dell’operatore nell’apposita sezione che esso ha dedicato all’offerta.

Il costo di attivazione invece è di 6.99 euro euro una tantum. Ricapitolando, il costo iniziale da sostenere è di 29.98 euro che comprende, oltre alle spese appena elencate, anche il primo mese anticipato dell’offerta. La consegna a domicilio della SIM Wind è gratuita e l’attivazione dell’opzione sarà confermata tramite l’SMS informativo da parte dell’operatore.

Il costo mensile dell’offerta è addebitato sul credito residuo della propria SIM. In caso di credito insufficiente, viene utilizzato il credito disponibile al momento dell’addebito del costo. La parte restante verrà automaticamente addebitata in occasione della prima ricarica utile per un importo non superiore a quello dovuto nell’ultimo mese. Per scoprire tutte le altre informazioni o per dare un’occhiata a tutte le offerte dell’operatore, non vi resta che visitare il suo sito ufficiale.