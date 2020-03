La conferenza degli sviluppatori Build di Microsoft è l’ultimo evento tecnologico che verrà condizionato dalla pandemia di coronavirus. Il gigante del software stava pianificando di tenere la sua conferenza annuale degli sviluppatori a Seattle dal 19 al 21 maggio, ma Microsoft ha deciso di trasformarlo in un “evento digitale”. Un portavoce di Microsoft ha inviato questa dichiarazione: “La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta. Alla luce delle raccomandazioni sulla sicurezza sanitaria, consegneremo il nostro evento annuale Microsoft Build agli sviluppatori come evento digitale, al posto di un evento di persona. Non vediamo l’ora di riunire il nostro ecosistema di sviluppatori in questo nuovo formato virtuale per apprendere, connetterci e programmare insieme. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli”.

Microsoft decide di svolgere l’evento online per limitare la diffusione del coronavirus

Build è uno dei più grandi eventi di cronaca di Microsoft dell’anno, nonostante sia principalmente focalizzato sugli sviluppatori. Il produttore di software in genere utilizza Build per visualizzare in anteprima le ultime modifiche a Windows, Office e altri software e servizi. Microsoft ha in programma di rivelare di più sui suoi piani a doppio schermo a Build quest’anno, sia per Android che per Windows 10X.

L’annullamento di Microsoft fa seguito alla mossa simile di Google di eliminare il proprio evento di sviluppo I / O e molti altri eventi, come stagioni sportive e altre tipologie di incontri che sono stati cancellati. Farlo è un passo importante per migliorare la salute pubblica e arginare la diffusione del coronavirus.

Resta da vedere come esattamente ogni grande azienda tecnologica ruoterà la sua conferenza fisica su una virtuale. Le conferenze degli sviluppatori sono un luogo per importanti note chiave e annunci. Sono anche essenziali per gli sviluppatori che hanno la possibilità di socializzare con ingegneri che lavorano su grandi piattaforme.