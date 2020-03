Nuove truffe ai danni dei principali istituti di credito, come Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo, spaventano gli utenti italiani, arrivando difatti a prosciugare i conti correnti di coloro che purtroppo non prestano la giusta attenzione ad un problema divenuto con il tempo decisamente diffuso.

Il meccanismo sfruttato dai malviventi non è innovativo come il corrispettivo delle SIM clonate, ma affonda le radici nel passato, partendo dal classico e solito phishing. L’utente si ritrova a ricevere un messaggio di posta elettronica, idealmente inviato dall’azienda di riferimento (ma è fittizio), al cui interno si trovano tantissime frasi atte ad invogliarlo a premere un link per il collegamento ad un sito dedicato (viene millantato essere l’ufficiale, ma non lo è).

Truffe Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL: ecco il meccanismo

La truffa diventa pericolosa proprio a questo punto, coloro che seguiranno pedissequamente quanto scritto, si ritroveranno collegati ad un sito che a prima vista apparirà essere identico all’originale, ma in realtà è gestito interamente dai malviventi. Tutti i dati inseriti al suo interno verranno salvati ed utilizzati poi per accedere indisturbati ai conti correnti, prosciugandoli di ogni loro euro.

La prima cosa da fare, nell’eventualità in cui vi trovaste in una situazione di questo tipo, consiste nel cancellare immediatamente il messaggio di posta elettronica. Il rischio si ha nel momento fin cui si inseriscono i dati sul sito, la pressione del link non dovrebbe comportare alcun pericolo. Ricordatevi inoltre di segnalare il tentativo di truffa all’azienda di riferimento, potreste salvare i conti di altri consumatori che si potrebbero trovare esattamente nella stessa identica situazione.