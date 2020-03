Un problema endemico delle auto elettriche è sempre stato il rischio di esplosione del pacco batterie in caso di collisione o di difetti di produzione in fabbrica. Con l’aumento del numero d’incidenti per la maggior presenza di veicoli a motore elettrico, alcuni cittadini hanno anche espresso timori su possibili scariche elettriche provenienti dalle vetture danneggiate.

Poiché la correlazione tra scariche elettriche e incendi è abbastanza sostenibile, aziende specializzate nella produzione di batterie per auto si sono rimboccate le maniche per ovviare al problema, una di queste è Bosch che ha realizzato dei sensori elettronici che disattivano il circuito di alimentazione del veicolo in caso d’incidente. In questo modo il rischio d’incendio diminuisce e consente ai soccorritori di entrare immediatamente in azione nel primo intervento.

Auto elettriche: addio esplosioni grazie al nuovo sistema Bosch

Come ha dichiarato Jens Fabrowsky della divisione Elettronica per autoveicoli di Bosch:”la tecnologia dei nostri dispositivi ricopre un ruolo fondamentale nella sicurezza dei veicoli elettrici e ibridi”. L’azienda sostiene dunque che la soluzione proposta al mercato diminuirà drasticamente gl’incendi in incidenti con deformazione grave della carrozzeria.

Con i semiconduttori Bosch pronti a scollegare l’alimentazione in caso di emergenza, nessuno dei presenti al momento dell’incidente saranno in pericolo. Il sistema di sicurezza funziona interrompendo intere sezioni di cavo per il collegamento alla batteria ad alta tensione mediante cariche esplosive in miniatura.

Il tutto sarà attivato dal sensore dell’airbag dei veicoli, che in caso di attivazione all’impatto invia un segnale immediato ai sensori Bosch eliminando il rischio di shock elettrico o incendio. Mentre in Italia dobbiamo ancora testarlo, intanto in Germania ne è entusiasta l’Associazione tedesca dei vigili del fuoco visto che sono i primi a soccorrere le vittime di incidenti stradali nel modo più rapido e sicuro possibile.