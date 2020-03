Fin dagli ultimi mesi dello scorso anno, le reti 5G sono state attivate anche per gli utenti privati, come era già avvenuto per i clienti business in estate.

D’altra parte, per lasciar spazio al futuro della connettività sarà necessario rivedere profondamente la gestione delle risorse a disposizione, come è già avvenuto in passato per Tim, Wind, Tre e Vodafone. I nostri operatori, in linea con i trend europei, stanno pensando quindi di fare un passo molto importante, che determinerà l’addio ad una pietra miliare della connettività odierna: il 3G.