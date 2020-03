3 italia prova a rendere felici gli utenti con il lancio di una nuova coppia di offerte davvero invitanti e ricchissime di contenuti al giusto prezzo finale di vendita, ecco arrivare infatti le Play 50 Super e All-In 100 Super, soluzioni disponibili a soli 5,99 euro al mese per sempre.

Entrambe, è importante ricordarlo, sono distribuite esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che i consumatori le potranno raggiungere con portabilità del proprio numero di telefono, proveniendo però da un operatore virtuale (che non sia LycaMobile, kena Mobile, Very Mobile, PosteMobile, ho.Mobile o Fastweb Mobile). Il costo iniziale risulta essere veramente limitato, parliamo di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e nient’altro.

3 Italia: ecco le migliori proposte del periodo

Coloro che vorranno approfittare del migliore rapporto qualità/prezzo dovranno affidarsi alla All-In 100 Super, una promozione da soli 5,99 euro al mese tramite la quale poter richiedere l’accesso a illimitati minuti e 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione. Le limitazioni introdotte al suo interno sono un paio, prima di tutto sarà necessario pagare il canone tramite conto corrente bancario o carta di credito, nonché sottostare ad un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi. Se verrà richiesta la portabilità prima della scadenza, sarà addebitata una penale.

In caso contrario consigliamo l’attivazione della Play 50 Super, una buonissima promozione sempre da 5,99 euro al mese, ma pagabile tramite credito residuo. Al suo interno si possono trovare 50 giga e illimitati minuti per telefonare a chiunque, sempre senza altre limitazioni particolari o caratteristiche da segnalare. Entrambe possono essere richieste direttamente nei punti vendita.