Una delle serie più apprezzate di Xiaomi è la Redmi Note, ovvero quella del subrand, una situazione quasi paradossale. In ogni caso, il pubblico ha da subito apprezzato questi modelli già quando è stato presentato il primo nel 2014. Da allora le vendite sono state altissime, per lo meno relativamente agli altri produttori della stessa fascia.

Nella giornata di oggi, venerdì 13 marzo, la compagnia ha annunciato con fierezza di essere riuscita a vendere oltre 110 milioni di unità di dispositivi legati alla serie in questione, un traguardo raggiunto in quasi 6 anni. Come detto, Redmi è ora un marchio separato, ma orbita comunque intorno a Xiaomi.

Ovviamente il successo dei Redmi Note non si ferma qui. Le ultime presentazioni, Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max, contribuiranno all’aumento del numero di vendite in modo consistente. Anche se è vero che in alcuni paesi il marchio non va alla grande, vedesi il Regno Unito, in altri continua ad avere una nutrita fanbase.

Xiaomi Redmi Note: il successo della serie

Il successo della serie è a tutto tondo. Ci sono stati molti modelli che hanno conquistato il pubblico in varie parti del mondo, soprattutto in India che è ormai il principale mercato per quanto riguarda gli smartphone per molti produttori.

Per esempio, il Redmi Note 4 e Redmi Note 4G hanno conquistato diversi record come lo smartphone più veduto per 9 mesi consecutivi nel 2017 nel paese asiatico. La serie Redmi Note 5 è stata la serie più venduta nel 2018 invece. Insomma, un successo che continuerà per molto visto i recenti numeri.