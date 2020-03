Xiaomi è pronta a presentare un nuovo dispositivo in questi giorni. La presentazione dovrebbe avvenire il 16 marzo. Il dispositivo è una power bank, ma dotata di tecnologia di ricarica wireless. Non una novità nel settore, in anticipo rispetto ad altri produttori diretti concorrenti del marchio cinese. Si sa poco fino adesso di tale prodotto in quanto non è stato rivelato quasi niente.

Finora Xiaomi ha rivelato soltanto lo slogan del dispositivo il che è abbastanza esplicativo da solo. Tramite il proprio account Twitter ha condiviso lo slogan, CutTheCord, ovvio riferimento al fatto che ci saranno meno fili con cui avere a che fare. Infatti, l’inizio del post recita: Un cavo in meno da affrontare.

Xiaomi: una power bank wireless

Il video mostra una semplice animazione che fa riferimento a un dispositivo che si ricarica con insieme la data di presentazione, il 16 marzo. Tra tre giorni quindi scopriremo gli aspetti principali di questo dispositivo. La capacità generale, la velocità di ricarica del dispositivo stesso e nei confronti di altri e il prezzo. Ovviamente non è detto che sarà disponibile per tutti mercati e non si sa neanche quando arriverà sul mercato.

Altro punto importante di cui non si conosce ancora niente, è la possibilità di sfruttare la power bank con il filo. La ricarica wireless è utile in molti casi, ma mette sotto stress le batterie. A volte si può anche solo voler ricaricare un dispositivo senza la necessità di staccarlo in continuazione. Sicuramente seguiremo con attenzione la presentazione per scoprire tutto il necessario.