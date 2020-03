Windows 10 migliora l’esperienza utente su tutti i dispositivi. Con la nuova versione della build in rollout da Microsoft si introducono una serie di correttivi all’utilizzo di PC, notebook e sistemi ibridi all-in-one. Importanti fix confermano l’arrivo di una sorta di service pack che non include aggiornamenti veri e propri per le funzionalità. Ad ogni modo è importante scoprire il changelog di questo nuovo pacchetto indirizzato agli utenti conversione dell’OS 1903 e 1909.

Windows 10: utenti ricevono il nuovo aggiornamento, sono arrivate alcune novità importanti

Dopo aver assaporato il video con le novità più interessanti in arrivo per tutti è tempo di esaminare le note di rilascio per gli utenti Windows 10 1909 (November 2019 Update) e 1903 (May 2019 Update). Il listato dei cambiamenti è assai simile per entrambi e si rispecchia nelle nuove e rispettive build 18363.719 e 18362.719 per le quali sono stati trascritti i resoconti (in lingua originale):

improve security when using Microsoft Edge and Internet Explorer.

verifying user names and passwords.

mprove security when using external devices (such as game controllers, printers, and web cameras).

Modifiche anche per Windows 10 1809 che chiuderà ogni supporto agli update il prossimo 12 Maggio. Gli utenti Home e Pro ricevono il pacchetto 17763.1098 con le seguenti novità:

improve security when using Microsoft Edge and Internet Explorer.

verifying user names and passwords.

mprove security when Windows performs basic operations.

Updates for storing and managing files.

mprove security when using external devices (such as game controllers, printers, and web cameras).

Disponibili ulteriori aggiornamenti anche per le versioni 1803, 1709 e 1703 ma solo per gli user di tipo Educational ed Enterprise.