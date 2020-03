Unieuro, in uno dei momenti peggiori per lo Stato Italiano, ha deciso di sfornare una campagna promozionale sicuramente degna di attenzione, riuscendo a garantire agli utenti la possibilità di mettere le mani su grandi prodotti al giusto prezzo di vendita.

Mentre il Coronavirus spaventa la popolazione obbligandola a chiudersi in casa, ecco finalmente arrivare un piccolo momento di svago per poter tornare a sognare l’ormai agognata normalità. Il volantino Unieuro è attivo su tutto il territorio nazionale, ma sopratutto sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo sarà possibile acquistare stando anche comodamente seduti sul divano di casa, ricevendo la merce direttamente al proprio domicilio (potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione).

Volantino Unieuro: le offerte sono bellissime

Il dispositivo che più ci sentiamo di consigliarvi è sicuramente il Samsung Galaxy S10, un modello non proprio recentissimo, ma ancora in grado di impressionare per la qualità generale e per la possibilità di approfittare di aggiornamenti sempre garantiti. Il prezzo finale di vendita è abbastanza alla portata di tutti, soli 699 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse risparmiare, sempre restando entro la serie Samsung Galaxy, l’alternativa può essere rappresentata dal Galaxy S10e, oggi commercializzato alla cifra finale di 429 euro.

Per il volantino Unieuro e per tutte le offerte anche afferenti a categorie merceologiche completamente differenti, correte a visualizzare le pagine inserite qui sotto nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale.