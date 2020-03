TAG Heuer, società svizzera specializzata nella produzione di orologi di lusso, ha annunciato ieri Connected, uno smartwatch realizzato con materiali premium quali acciaio inossidabile e titanio, e dotato di sistema operativo WearOS.

TAG Heuer Connected implementa uno schermo OLED in vetro zaffiro da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel. La cassa (che ha un diametro di 45 mm ed uno spessore pari a 13,55 mm) può essere sia in acciaio inossidabile che in titanio, mentre il suo cinturino, oltre che essere disponibile in acciaio, è anche disponibile in caucciù nero.

TAG Heuer Connected, caratteristiche e prezzi

Lo smartwatch è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e supporta le principali funzionalità tipiche di un dispositivo del genere, quali il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’attività fisica. A tal proposito, TAG Heuer ha realizzato l’app TAG Heuer Sports, per un monitoraggio più preciso degli allenamenti di golf, corsa, ciclismo e camminata. E’ anche presente una nuova app Cronometro, che la società ha definito essere “un omaggio alla tradizione di cronometraggio del marchio“, e che vanta di una “precisione al millisecondo” e “interfaccia realizzata su misura”.

TAG Heuer Connected è dotato di una batteria da 430 mAh che garantisce un giorno di autonomia con uso standard; connettività Bluetooth, WiFi, GPS, GLONASS, BeiDou e QZSS ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Lo smartwatch è disponibile in diverse soluzioni, che differiscono, essenzialmente, dai materiali utilizzati. Si parte da 1.800 dollari (circa 1.600 euro al cambio attuale) per il modello con cinturino in caucciù, ai 2.350 dollari (circa 2.100 euro al cambio attuale) richiesti per quello con cinturino in acciaio e cassa in titanio.