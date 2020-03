Anche se non è sicuro se ci sarà o meno un prossimo campioanto europeo, i fan di eFootball PES 2020 avranno almeno la possibilità di ricreare il torneo da soli e online. Il piblisher Konami ha confermato oggi che pubblicherà un aggiornamento gratuito Euro 2020 per il gioco il 30 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC.

PES 2020: il torneo sul gioco ci sarà, ma probabilmente quello vero e proprio verrà annullato

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare dal DLC, Konami afferma che presenterà tutte le 55 squadre nazionali, oltre a fedeli ricreazioni degli stadi Wembley e quello dello Zenit di San Pietroburgo. Alla fine di giugno, la società aggiungerà anche la palla ufficiale delle finali Euro 2020 al gioco. Anche MyClub, la risposta di PES alla funzione Ultimate Team di FIFA, subirà alcune modifiche. Ad esempio, potrai utilizzare la funzione “giocatori in primo piano”.

Al momento, il torneo Euro 2020 dovrebbe iniziare il 12 giugno. Tuttavia, prima di oggi, l’Unione delle Associazioni calcistiche europee (UEFA) ha dichiarato di voler tenere una riunione remota con tutti e 55 i suoi membri il 17 marzo per parlare del torneo. “Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso UEFA Euro 2020“, ha affermato. Con l’epidemia di coronavirus ormai diventata pandemia, anche altre organizzazioni sportive come NBA e NCAA che adottano misure drastiche per proteggere fan e giocatori, la UEFA probabilmente rimanderà il torneo.