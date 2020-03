La passa a Vodafone riservata ad alcuni fortunati utenti prende il nome di Vodafone Special 50 Digital, una soluzione tramite la quale è possibile arrivare ad attivare anche 50 giga di traffico dati, pagando in cambio un corrispettivo tutt’altro che elevato.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso l’attivazione risulta essere quasi completamente gratuita, il consumatore si ritroverà infatti ad avere la possibilità di pagare solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (già presenti 5 euro di credito residuo). Sono da considerarsi esclusi vincoli contrattuali di durata, pari a 24 mesi, oltre che naturalmente costi aggiuntivi per recesso anticipato.

Passa a Vodafone: con questa promozione il risparmio è al top

All’interno della passa a Vodafone chiamata Special 50 Digital Edition si possono trovare ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità, passando comunque per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Il costo fisso è di 6,99 o di 7 euro al mese, dipendentemente dalla provenienza; è bene ricordare che l’accesso è riservato solo ed esclusivamente ad alcuni fortunati consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o dagli operatori virtuali più comuni (ad esclusione di ho.Mobile, Kena Mobile e CoopVoce).

La richiesta di attivazione è possibile nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale; la massima velocità di navigazione possibile è fissata a 600Mbps in download, a patto che comunque lo smartphone sia compatibile (controllate la scheda tecnica del device di cui siete effettivamente in possesso).