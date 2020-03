Non dovrebbe mancare così tanto alla presentazione della nuova serie di smartphone di OnePlus. Probabilmente i dispositivi verranno presentati ad aprile, ma si potrebbe slittare a maggio, un mese in cui se tutto va bene non dovremmo più sentir parlare di quarantena o allerta coronavirus. Quest’anno si aspettano tre modelli, una versione base, una Pro e la novità Lite.

Negli scorsi giorni, è stato avvistato in pubblico proprio OnePlus 8 Pro. La particolarità di tale avvistamento è una, la mano di chi stava stringendo il dispositivo. Di solito gli smartphone non ancora presentati vengono visti in pubblico in mano a gente anonima incaricata di testarlo nella vita di tutti i giorni. A questo giro invece è toccato a Iron Man anche se sicuramente non è un “beta tester”.

L’attore Robert Downey Jr, che ha comunque all’attivo un gran numero di film, è sicuramente più conosciuto per aver interpretato Iron Man per più di 10 anni. È stato visto in mano proprio con il modello più costoso della prossima serie del produttore cinese

OnePlus 8 Pro

Si sa già qualcosa dello smartphone in questione. Sarà alimentato da un processore Snapdragon 865 di casa Qualcomm a cui saranno affiancati un minimo di 8 GB di RAM, se non di più. Il display avrà una frequenza d’aggiornamento di 120Hz, forse un overkill, ma comunque un specifica notevole. Grazie al processore della compagnia statunitense, ci sarà anche il supporto nativo alla rete 5G. Tutti i dettagli e le varie conferme verranno rivelati tra non molto, insieme a quegli degli altri modelli, soprattutto il Lite che potrebbe presentare diverse novità.