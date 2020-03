Infinity TV trova una soluzione a tutto: la piattaforma targata Mediaset regala 2 mesi gratis di streaming per dar modo alla popolazione di dimenticarsi della situazione difficile di cui tutti siamo vittime.

Quale miglior modo per distrarsi? L’azienda offre molteplici serie tv, film e cartoni animati sottotitolati e in lingua originale da portare con sé ovunque. Beh.. di questi tempi l’unico viaggio o spostamento valido è quello dalla cucina al bagno o dalla camera da letto alla cameretta dei propri figli. Ma a noi amanti delle realtà parallele questo non importa: ci basta avere una piattaforma su cui stare 24h su 24h. Infinity TV ci offre una versione HD o 4K per ogni film, in modo tale da rendere ancor più veritiera la realtà in cui ci stiamo immergendo.

Il software ospita serie tv quali Person of interest, Siska, Arrow, The Big Bang Theory, Orange is the new black, Mr Robot e tante altre ed ha un’ottima compatibilità. Può essere collegato su Computer, Mac, Tablet, iPhone (anche via AirPlay), Smartphone, Smart TV, Decoder abilitati, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e suChromecast.

I browser da cui ci si può collegare al sito per godersi un po’ di streaming TV sono Internet Explorer, Safari, Firefox o Chrome, sia da Windows che da OS X.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili, Infinity ha creato un’applicazione per Android e iOS, che consente di vedere ciò che si desidera anche in mobilità, oppure facilmente sullo smart TV Android.

Propone inoltre un abbonamento mensile di 7,99 euro, che molto spesso, se in offerta, può scendere a a 5,99 euro o 4,99 euro al mese.