Anche questa prima parte del 2020 ci conferma la crescita esponenziale di Iliad in Italia. A quasi due anni dal suo lancio, il gestore francese accumula clienti su clienti grazie ad una strategia commerciale che si è rivelata essere davvero azzeccata. Non c’è da stupirsi se la Giga 50 resta per distacco la promozione più popolare su scala nazionale.

Iliad, un semplice trucco per superare ogni problema di rete

Se nel corso dei mesi passati vi è stato un appunto mosso contro il gestore francese, questo era relativo all’affidabilità. Non è un mistero, infatti, che a quasi due anni dal suo esordio in Italia, Iliad ancora non è in grado di offrire al pubblico la copertura totale del territorio.

Questa mancanza ha delle ripercussioni naturali per quanto concerne le prestazioni di rete internet. Ancora nelle precedenti settimane, numerose segnalazioni di sul territorio sono giunte ai tecnici.

In caso di mancanza temporanea di linea, come evidenziato dalle prove empiriche di molti clienti, esiste una soluzione fai da te: effettuare il passaggio da 4G a 3G. Con questo switch, gli utenti sono in grado di risolvere problemi di rete temporanei. E’ risaputo, infatti, che la rete 3G al netto di minori prestazioni, offre maggiori garanzie.

La tecnica del passaggio 4G/3G è però valida solo per problemi trascurabili di segnale. Gli stessi sviluppatori di Iliad ci hanno tenuto a sottolineare come benefici più importanti per gli abbonati ci saranno alla messa in attività delle prime antenne di proprietà, prevista per le prime settimane della prossima estate.