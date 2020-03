Ford sta pensando di realizzare un nuovo design per auto diverso dal solito. Per prima cosa, potrebbe non essere mai realizzato nel mondo fisico. Inoltre, non si baserà interamente sul team di progettazione Ford. Questo design, infatti, sarà progettato da Ford con l’aiuto dei giocatori ed è pensata per il mondo virtuale.

La società ha annunciato che avrebbe iniziato a lavorare su un progetto di auto di qualche tipo con l’aiuto del Team Fordzilla, il team europeo di eSport in giochi come Forza Motorsport e Gran Turismo Sport. Parte dell’idea alla base del progetto è quella di progettare un veicolo libero dai limiti del mondo reale, che si tratti di costi, tecnologia o praticità.

Ford, il progetto includerà anche i giocatori

Un rappresentante della Ford ha riferito ad autoblog che la compagnia spera di avere quest’auto presente in almeno uno o più videogiochi. Il processo di progettazione inizia questa settimana e la prima decisione da prendere è che tipo di auto si vuole creare. L’account Twitter ufficiale del Team Fordzilla condividerà aggiornamenti e sondaggi per aiutare a prendere le decisioni finali sul design.

Saremo curiosi di sapere come il design differirà da un’auto progettata per il mondo reale. L’intero progetto sembra anche una combinazione della serie di veicoli Gran Turismo e il processo di progettazione per il Local Motors Rally Fighter. Il primo era una collaborazione tra Polyphony Digital, lo sviluppatore di Gran Turismo e case automobilistiche per progettare veicoli speciali esclusivi per il gioco. Entrambi i progetti hanno dato vita a veicoli piuttosto interessanti, quindi siamo ottimisti riguardo al progetto del Team Fordzilla.