Euronics ha recentemente deciso di lanciare un grandissimo volantino dai prezzi molto convincenti al tempo del Coronavirus, uno dei periodi più bui per il popolo italiano e mondiale nel corso degli ultimi anni.

La soluzione che vi proponiamo oggi riguarda la possibilità di accedere agli sconti più interessanti, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita del socio Euronics Bruno sparsi per il territorio nazionale, non altrove in Italia o sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Coloro che sceglieranno di acquistare potranno semplicemente appoggiarsi al Tasso Zero, a patto che si spendano almeno 199 euro, con pagamento a partire dalla mensilità di Settembre 2020 tramite conto corrente bancario.

Volantino Euronics: i migliori sconti attivi nel periodo

Il volantino Euronics riesce ad attirare in tutti i modi l’attenzione del consumatori, al suo interno possiamo trovare alcune offerte molto interessanti, a partire proprio dal mondo degli smartphone.

Il top di gamma preso in considerazione resta essere lo Huawei P30 pro, un modello dalle altissime qualità in vendita a soli 629 euro in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. In alternativa, per risparmiare il più possibile, si può appoggiarsi sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 269 euro, Huawei Nova 5T a 349 euro o anche lo Xiaomi Redmi Note 8T alla modica cifra di 189 euro.

Tutte le altre offerte de volantino Euronics sono riassunte qui sotto, le potete trovare elencate nelle pagine ufficiali.