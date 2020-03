I criminali non smettono mai di cercare nuove modalità per porre in essere delle nuove truffe, eppure l’odierno discorso dei contatori contraffatti di Enel non ha a che vedere con loro, ma bensì con dei semplici cittadini. Stanchi di dover pagare il giusto corrispettivo l’energia consumata, i responsabili di questa ultima truffa avevano manomesso i loro contatori, ma nel corso delle indagini qualcos’altro è emerso. Il raggiro del sistema, dunque, non ha portato ad un semplice arresto, ma bensì al ritrovamento di una più ampia rete di contatti al di sotto: scopriamo tutti i dettagli.

Contatori Enel Energia contraffatti: ecco cosa è accaduto nelle precedenti settimane

A seguito delle ultime perquisizioni ed indagini effettuate dalle autorità italiane competenti, oggi sono stati eseguiti ben dieci arresti nei confronti di utenti/cittadini che avevano pensato di fare i furbi manomettendo i loro contatori e non pagare più il giusto per la fornitura di luce e gas.

Ad aver alimentato l’attenzione su questo caso, però, non è solo questo dettaglio ma anche il ritrovamento di alcuni e diversi strumenti specifici come punzonatori, magneti e contatori alternativi. Essendo gli stessi degli strumenti forniti al personale specializzato ed interno alle aziende di erogazione. , il tutto ha posto la vicenda sotto un’altra ottica e appare, dunque, evidente il coinvolgimento di altre figure specifiche all’interno della truffa. Il cerchio delineato con i principali arresti, quindi, non può essere definito concluso e a tal proposito solo le indagini potranno dare chiarezza. Maggiori informazioni seguiranno all’occorrenza, se c’è ne saranno.