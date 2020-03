Secondo l’account Twitter ufficiale di ROG, ASUS ha confermato che rilascerà l’aggiornamento di Android 10 per il ROG Phone 2. Dopo 4 mesi di test, la società ha finalmente lanciato l’aggiornamento Android 10 stabile per il suo device da gaming ed ora è pronto per il download in alcuni paesi.

Oltre a piccole modifiche e correzioni, Android 10 ha anche alcune funzionalità importanti: un tema globale per la modalità scura, miglioramenti della privacy e nuovi gesti disponibili per utilizzare il device. L’aggiornamento è al momento rilasciato via OTA e pesa ben 1 GB.

Attualmente, sul mercato ci sono molti smartphone da gioco. Tuttavia, possiamo tranquillamente affermare che questo smartphone è uno dei più potenti sul mercato. ASUS ROG Gaming Phone 2 utilizza uno schermo AMOLED con risoluzione 2340 × 1080 da 6,59 pollici e supporta una frequenza di aggiornamento di 120.

Ad alimentarlo troviamo uno Snapdragon 855 Plus, accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria UFS 3.0. In termini di fotocamera, ASUS ROG Phone 2 sfoggia una fotocamera frontale da 24 MP e una doppia fotocamera posteriore. Quest’ultimo è costituito da un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e da un sensore grandangolare da 125 megapixel.

Inoltre, il ROG Phone 2 offre anche l’innovativo raffreddamento a liquido per le intense sessioni di gioco e i tasti Air Triggers per i giochi FPS. Non è ancora chiaro se l’aggiornamento arriverà con la patch di sicurezza di marzo 2020 ma, dato il tempismo, potrebbe includerlo. Ne sapremo di più appena l’update sarà disponibile per tutti i dispositivi.