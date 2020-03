Android: 7 app gratuite solo per questa giornata sul Play Store di Google

Android in questo momento è sicuramente il miglior sistema operativo in assoluto per numero di utenti. Proprio ultimamente infatti il robottino verde ha raggiunto e superato quota 2,5 miliardi in giro per il mondo, tutti contenti di utilizzare una piattaforma del genere. Stiamo parlando infatti di una soluzione perfetta per chiunque ama modificare e smanettare continuamente, visto che la versatilità risulta uno dei suoi principali punti forti.

Proprio per tale motivo in molti tendono a scegliere il sistema operativo di Google piuttosto che gli altri disponibili. Anche coloro che provengono da piattaforme come quella di Apple, ad oggi si trovano benissimo con Android che offre tantissimi punti di incontro. Allo stesso tempo ci sono delle peculiarità importanti, come ad esempio il Play Store. Al suo interno è possibile trovare qualsiasi tipo di contenuto sia gratuitamente che a pagamento. Applicazioni e giochi sono sempre disponibili e spesso arrivano anche nuovi titoli. Altrettanto spesso poi ci sono delle grandi offerte, proprio come oggi che potete scaricare contenuti a pagamento gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon con tanti codici sconto, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo oggi ci sono 7 titoli a pagamento gratis

Anche oggi c’è un elenco con tutti i nuovi titoli a pagamento offerti gratis. Potete fare riferimento ai link per scaricare direttamente le 7 app e giochi disponibili.