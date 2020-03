È risaputo che la rete 5G sta ormai diventando una realtà tangibile e già molte antenne in tutto il mondo sono state attivate. Coloro che possiedono dei device compatibili hanno potuto verificarne la velocità. Tuttavia, già adesso, Huawei, è lanciata verso un futuro ancora più innovativo. Pare infatti che sia già al lavoro sul 6G mentre le altre aziende si abituano all’attuale rete. Ren Zhengfei, CEO e fondatore di Huawei, ha dichiarato che l’azienda ha dato il via a una prima fase di ricerca relativa alle infrastrutture utili per introdurrela nuova rete mobile 6G.

Malgrado, quindi la super velocità della rete 5G, il colosso cinese è proiettato sull’implementare velocità ancor più elevate, con lo scopo di lavorare con le tecnologie del futuro, quali ad esempio intelligenze artificiali e nuove forme di robotica.

Huawei Labs: la ricerca per la rete 6G è già una realtà

Girano da un po’ delle voci che sosterrebbero che i Huawei Labs presenti in Canada, abbiano già raggiunto i primi risultati, riguardo la ricerca della nuova rete 6G. Attualmente, però, tutto ciò rimane unicamente teorico, poiché non esiste nulla di concreto relativo a questo standard.

Tra le cose, però, i Huawei Labs hanno beneficiato di un investimento di oltre 2 miliardi di dollari. In questo modo, quindi, saranno in grado di studiare a fondo il 6G prima di lasciar trapelare qualunque tipo di notizia. Già per ciò che riguarda il 5G, Huawei è il colosso indiscusso del momento e non a caso, ciò, è dipeso da anni e anni di ricerca.

Non serve dire, quindi, che malgrado Huawei sia già al lavoro sul 6G, molto probabilmente non usuifriremo di questa tecnologia sui nostri smartphone prima del 2030.