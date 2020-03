Il volantino Unieuro ha recentemente presentato una campagna promozionale in grado di porre i prezzi ai minimi storici su tantissimi prodotti attualmente in circolazione, in questo modo il risparmio è pressoché garantito indipendentemente che l’acquisto venga effettuato online o nei negozi.

Se siete chiusi in casa a causa del Coronavirus, dovete prima di tutto sapere che tutte le offerte del volantino Unieuro risultano essere attive anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, l’unico “problema” riguarderà le spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Tutto potrà essere però ripagato sfruttando il classico Tasso Zero, coloro che spenderanno almeno 200 euro potranno effettivamente optare per una rateizzazione senza interessi, restituendo l’intera cifra in comode rate fisse mensili.

Scoprite con noi le migliori offerte ed i codici sconto più incredibili direttamente sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Unieuro: tutte le offerte da non lasciarsi sfuggire

Il dispositivo che dovreste acquistare subito, se siete alla ricerca di un top di gamma dal prezzo più che abbordabile, è sicuramente il Samsung Galaxy S10, oggi disponibile a soli 699 euro nella versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Restando sempre sulla stessa tipologia e categoria di prodotti, consigliamo sicuramente l’avvicinamento al Galaxy S10e, un buon dispositivo da 429 euro con tutte le potenzialità del caso.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro, e per non perdervi nemmeno uno sconto, correte ad aprire le pagine che potete trovare inserite qui sotto nel dettaglio, sono attive sia online che in negozio.