Anche l’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di estendere su scala nazionale, le iniziative di Solidarietà Digitale, per cercare di dare una mano alla popolazione in questo momento di crisi.

Crisi causata ovviamente dall’epidemia del coronavirus, di conseguenza tutti gli studenti ed universitari d’Italia potranno attivare Giga Illimitati gratis per un intero mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone regala Giga illimitati a tutti gli studenti italiani

L’operatore già nelle prime fasi dell’emergenza coronavirus, aveva previsto delle iniziative valide solamente nelle zone che erano maggiormente colpite nelle scorse settimane, prevalentemente quindi nella zona del nord d’Italia. In quel caso erano offerti minuti e Giga illimitati per tutti i clienti consumer e Giga illimitati per i clienti Business. In entrambi i casi l’attivazione e la disattivazione era automatica.

Adesso, visti i recenti sviluppi e soprattutto il nuovo decreto di Conti, che ha esteso la zona rossa in tutto il territorio nazionale, l’operatore rosso ha deciso di aggiornare le proprie iniziative di Solidarietà Digitale, aggiungendone una nuova, dedicata in particolare per aiutare gli studenti con le lezioni da casa.

Ecco il testo del messaggio: “Gentile cliente abbiamo pensato che in questa situazione di emergenza, con scuole e università chiuse, fosse importante essere vicini ai nostri clienti consentendo loro di continuare a studiare. Per questo abbiamo deciso di offrirti Giga illimitati gratuiti per 1 mese. Per attivarli, chiama il 42100. Dopo 1 mese si disattivano in automatico“. Come specificato nella pagina dedicata alle iniziative di Solidarietà Digitale del sito del Ministro per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, la promozione di Vodafone è riservata ai clienti dai 14 anni ai 26 anni di età.